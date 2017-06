"Ce faci, GRASULE?" Alibec si Gnohere se tin de glume in cantonamentul Stelei :))

Dialog haios intre Alibec si Gnohere.

Gnohere si Alibec au o relatie excelenta, desi sunt rivali la postul de atacant in tricoul Stelei. Cei doi s-au tinut de glume la conferinta de presa a francezului. Alibec a aparut alaturi de Budescu si Balasa si i-a strigat "Gata, ma, lasa conferinta", iar Bizonul i-a replicat in gluma, "Ce vrei, ma, grasule?".

Gnohere a vorbit si despre relatia pe care o are cu Nicolae Dica, noul antrenor al Stelei: "Nu e o problema ca Dica este un antrenor tanar, la Charleroi am avut un antrenor de 34 de ani, iar recent am vazut un reportaj despre Didier Deschamps, cred ca a fost antrenor la 38 de ani. Nu e o problema atata timp cat reuseste sa isi impuna tactica si filosofia de joc."

Cei doi au avut si o discutie personala: "E dificil sa raspund la intrebarea asta, am jucat mai putin sezonul trecut ,dar nu am venit aici pentru bani, ci pentru nivelul sportiv. Am avut o discutie cu Dica, sper sa pot juca cat mai mult."