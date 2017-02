Cazul incredibil al romanului de 2,5 mil care NU VREA sa mai joace fotbal la 19 ani: "Nu mai merge asa!"

Dupa 2 ani in strainatate, cariera lui pare sa fie intr-un impas important.

Cristi Manea, cel mai tanar debutant din istoria nationalei, a prins doar 10 meciuri in doi ani la Mouscron. Nici venirea lui Rednic nu i-a priit. Manea a incercat sa forteze plecarea in Serie A, la Pescara, insa interesul italienilor nu s-a concretizat. Manea n-a profitat de sansele pe care i le-a acordat Rednic.

"E un jucator tanar, crede ca tot ce zboara se mananca. A jucat foarte putin inainte sa vin eu. L-am bagat titular din prima. N-a avut o evolutie foarte buna, dupa care s-a accidentat. A aparut oferta de la Pescara, a tinut-o una si buna, a facut o declaratie care a deranjat, i-a acuzat pe cei de aici ca nu s-au ocupat de el. N-a venit in pregatire, a avut o situatie mai delicata pentru ca spunea ca din Bucuresti nu se zboara, desi Mihai Teja ajunsese cu o zi in urma. Am stabilit cu cei din conducere sa se antreneze cu echipa a doua.

A revenit, a jucat, acum iar e accidentat, e bolnav. El trebuia sa aiba o alta atitudine, nu merge asa. A avut toata sustinerea mea. E tanar, trebuie sa-l intelegem. Vreau sa fiu pozitiv. Depinde doar de el. In primul rand trebuie sa se antreneze, sa joace, sa fie profesionist. Sa nu se bazeze pe contract, pierde ani si e pacat pentru ca are calitate", a spus Rednic pentru PRO TV.

Transferat de la Viitorul acum doi ani in schimbul a 2.5 milioane de euro, Manea era considerat o certitudine pentru viitorul nationalei. Din vara, romanul de 19 ani va schimba aproape sigur echipa. Mouscron e la un pas de retrogradare.