Cazul INCREDIBIL al lui Bokila: afara de la DOUA ECHIPE intr-o luna. Ce se intampla cu el

Jeremy Bokila i-a dezamagit pe dinamovisti si ar putea pleca inainte de finalul sezonului de toamna.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Gazeta Sporturilor scrie ca atacantul congolez are zilele numarate la Dinamo. Atat Miriuta, cat si sefii sunt nemultumiti de atitudinea fotbalistului si de randamentul sau. Salariul de 10 000 de euro pe luna e si el un argument in defavoarea lui Bokila, care ar putea sa o paraseasca rapid pe Dinamo daca nu-si va reveni in urmatoarele etape.

Desi are abia 3 meciuri in alb-rosu, Bokila pare sa fie doar o umbra a fotbalistului care facea senzatie la Petrolul acum 3 sezoane. Conform surselor Gazetei, fotbalistul are probleme fizice mari si acuza din ce in ce mai des dureri si probleme musculare la antrenamente.

Dinamo si-a mai concediat un decar in acest sezon, pe Albin, o alta dezamagire majora a campaniei de transferuri din vara.