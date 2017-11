Cazul Golofca, pe masa FIFA!? Jucatorul isi cauta salvarea, dar e pentru moment blocat si poate semna cu o singura echipa

Catalin Golofca (27 de ani) a fost transferat de FCSB in schimbul sumei de 400.000 de euro si a crezut ca l-a prins pe Dumnezeu de picior. In doar trei luni, fotbalistul a ajuns, insa, sa regrete mutarea. Acum, Golofca joaca in liga a treia, la FCSB II.

Becali vrea sa scape de Golofca si Golofca vrea sa scape de FCSB. Fotbalistul are, insa, o problema: mai poate juca la o singura echipa in acest sezon - FC Botosani!

Regulamentele FIFA (articolul 5, punctul 1 din Regulations on the Status and Transfer of Players) interzic ca un fotbalist sa fie legitimat de mai mult de doua echipe din aceeasi tara intr-un sezon si consemneaza faptul ca respectivul poate pleca in strainatate, insa fara drept de joc in sezonul in curs.

In aceste conditii, Golofca, care isi doreste sa prinda un transfer afara, avand si o oferta din Orientul indepartat, mai exact din Coreea de Sud, ar putea apela la FIFA. Sansa acestuia o reprezinta o derogare acordata de Forul International, spune Cornel Sfaiter, presedintele Botosaniului.

In cazul in care nicio echipa din strainatate nu-si va manifesta clar interesul pentru el, singura sansa a lui Golofca ramane FC Botosani.

"E posibil sa plece in strainatate, s-a vehiculat ceva despre Asia, dar el poate reveni doar la Botosani. Dar e posibil orice. E un jucator care e clar...eu am crezut foarte mult in el. La FCSB nu este rabdare, se vor rezultate imediate", a spus Cornel Sfaiter la TelekomSport.