Caz SOCANT: un fost fotbalist, condamnat la 6 ani de inchisoare pentru trafic de droguri

Fostul fotbalist Julio Colombo a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru trafic de droguri.

Campion mondial in 2001 cu nationala Under 17 a Frantei, Colombo a fost condamnat la sase ani de inchisoare pentru trafic de droguri, scrie L'Equipe.

Condamnarea a fost pronuntata de tribunalul corectional din Marsilia.

Colombo, in varsta de 32 de ani, a fost condamnat intr-un caz de trafic de droguri (schimb de 180 de kilograme de rasina de canabis pentru 89 de kilograme de cocaina), in care au mai fost judecate 14 persoane. In cazul celorlalti inculpati, pedepsele decise sunt de inchisoare de la doi ani pana la opt ani.

Fostul jucator este incarcerat din iunie 2015, la penitenciarul din Villeneuve-lès-Maguelone.

Julio Colombo a evoluat intreaga cariera la Montpellier.



