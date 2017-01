CAZ REZOLVAT! Cine e misteriosul fundas central din Elvetia, pe care Becali e aproape sa il aduca la Steaua

Steaua negociaza cu un francez.

Steaua s-a inteles cu AS Roma pentru transferul lui Balasa, insa acesta nu e singurul fundas care poate ajunge la echipa lui Reghecampf.

Becali a dezvaluit ca negociaza pentru Cristian Manea de la Mouscron, insa mai aproape de Steaua este francezul Jeremy Faug-Porret. Fostul fundas central de la Petrolul joaca in liga a 2-a din Elvetia, la Servette, insa doreste sa se reintoarca in Romania.

Faug-Porret a venit in Romania in 2014, cand a semnat cu Botosani, iar dupa doar 6 meciuri s-a transferat la Petrolul, unde a jucat 19 meciuri fara sa marcheze vreun gol. Acesta are 29 de ani si 1,83, insa Becali spune ca a fost asigurat de Mihai Stoica de faptul ca are un joc de cap foarte bun.

Gigi Becali a declarat la Digi ca jucatorul i-a transmis ca in cateva zile isi va rezilia contractul si va veni liber la Steaua.