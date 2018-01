Cauta lampa fermecata ca sa scape de retrogradare! :) Ce echipa din Liga 1 l-a transferat pe ALADIN

Timisoara vrea sa scape de retrogradare si in acest an

Timisoara l-a transferat pe Aladin. Popa l-a cautat in geanta sa vada daca a adus si lampa fermecata. Tunisianul Aladin e un fundas golgeter si da probe la Timisoara. L-a speriat pe Popa de la primul meci.



"Are agresitate uneori peste limita si sper sa se acomodeze pana la urma, mai ales ca avem nevoie si de fundas central" a spun Ionut Popa.



Doi fundasi africani au ajuns in aceasta iarna in Banat. Cu ei, Timisoara vrea sa evite retrogradarea