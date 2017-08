CATASTROFA pentru Juventus in Liga I: "Nivelul e prea ridicat!" Oprita se cere afara! Cine ii poate lua locul

Juventus Bucuresti e ultima in Liga I, cu 1 punct castigat in 4 meciuri.

Daniel Oprita spune ca echipa sa este depasita de nivelul Ligii I si se pregateste de plecare. In locul sau ar putea veni Mihai Teja, care pleaca de la Pandurii dupa doar 2 meciuri, scrie Liga2.ro.

Oprita era extrem de dezamagit dupa infrangerea de la Timisoara, 1-2.

"Am luat iar un gol de circ. Daca am pierdut cu Sepsi, cu Timisoara, probabil suntem cea mai slaba echipa. O sa discutam, trebuie sa se ia câteva decizii, nu se poate continua asa. E clar, prima data banca tehnica va fi afectata, asa e normal. Jucatorii trebuie sa ramana, trebuie sa plece antrenorii. Am crezut ca o sa facem fata dar se pare ca e nivelul prea ridicat pentru noi", a spus Oprita.

Oprita ar fi al doilea antrenor schimbat in Liga I in acest start de sezon, dupa numirea lui Miriuta la Chiajna.