CATASTROFA in Liga I! Doua echipe sunt aproape sa se RETRAGA din campionat! Mesajul disperat

Cei de la LPF sunt disperati! Doua echipe din Liga I sunt aproape de faliment si sunt gata sa se retraga!

Liga I poate ramane in 12 echipe dupa doar cateva etape. Gaz Metan Medias si ACS Poli Timisoara sunt aproape de faliment si se pregatesc sa se retraga din competitie la 1 septembrie.

Cei de la Gaz Metan nu mai au nicio sansa, daca nu vor gasi un sponsor pana la 1 septembrie, a anuntat chiar presedintele clubului. Salariile jucatorilor au fost taiate cu 40% la inceputul sezonului, insa oficialii clubului nu au facut rost de cele 3,3 milioane de euro datorate.

ACS Poli Timisoara are datorii foarte mari la jucatori si furnizori, iar Primaria a anuntat clar ca nu va mai achita niciun ban catre echipa de fotbal. Dupa meciul cu Astra, scor 0-3, chiar antrenorul Ionut Popa a facut anuntul.

"Unii jucatori nu au chef sa joace, e o situatie greu de gestionat. Daca nu se rezolva saptamana asta, Timisoara renunta la Liga 1", a spus Ionut Popa.

Potrivit surselor www.sport.ro, LPF cauta solutii disperate in aceasta perioada pentru a evita o adevarata catastrofa in acest sezon, iar campionatul sa se defasoare in continuare cu 14 echipe.