Cat mai rezista Dica? Cota soc la pariuri pentru inlocuirea antrenorului stelist IN PLAY OFF. Cum arata in acest moment cifrele

Dica a condus Steaua catre primavara europeana si Play Off, dar primele doua luni din 2018 au fost grele pentru el.

Nicolae Dica a avut o prima jumatate de sezon buna pe banca Stelei. El a dus echipa mai intai in grupele Europa League, apoi in primavara europeana. In ultimele doua saptamani, situatia lui s-a schimbat insa, dupa ce stelistii au fost eliminati si din UEFA Europa League, dupa un dur 1-5 pe Olimpico, dar si din Cupa Romaniei, dupa un rusinos 0-3 la Sibiu, cu FC Hermannstadt.

Potrivit patronului Gigi Becali, postul lui Dica nu este in pericol. Bookmakerii vad insa lucrurile altfel si sunt de parere ca acesta ar putea fi inlocuit curand.

Potrivit siteului pariori.ro, Nicolae Dica are a doua cota pentru a fi inlocuit in Liga I, dupa Claudiu Niculescu. Cei mai siguri antrenori de posturile lor sunt Dan Petrescu (CFR Cluj), Eugen Neagoe (Sepsi OSK), Flavius Stoican (CSM Iasi) si, bineinteles, Gica Hagi (Viitorul).