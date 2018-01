Cat mai departe de Bucuresti, Steaua si Becali!:) Ce a facut Dica de Revelion

Antrenorul Stelei a petrecut Revelionul alaturi de fostii colegi din Steaua UEFAntastica.

Dica a mers in Bucovina alaturi de familie pentru petrecerea de final de an. S-a intalnit la Suceava cu prietenii Goian si Daniel Balan.

Dica mai are cateva zile de vacanta, apoi revine in Bucuresti. Steaua are programata reunirea pe 8 ianuarie, data la care va si pleca in Turcia pentru primul cantonament al iernii. Primul amical din 2018 se joaca pe 18 ianuarie, il ultima zi a stagiului, contra lui Olimpik Donetk. Stelistii stau 3 zile la Bucuresti, apoi zboara in Spania, unde raman pana pe 2 februarie. Aici vor disputa 5 teste, cu adversari care n-au fost inca stabiliti.