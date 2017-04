Cat de "sef" e Reghecampf cu Alibec? Dezvaluiri din cantonamentul Stelei: atacantul a schimbat regulamentul de ordine interioara

"Eu nu sunt Sumudica, Steaua nu e Astra, avem alt nivel", a spus Laurentiu Reghecampf, pe un ton ferm, in urma cu doua zile, atunci cand antrenorul FCSB s-a confruntat chiar cu cel al Astrei in direct la o televiziune.

Denis Alibec a provocat primele discutii mai serioase la Steaua. Suparat ca a fost schimbat in meciul cu CFR, atacantul si-a aratat spiritul rebel si l-a suparat inclusiv pe patronul Gigi Becali, care a exclamat ulterior: "Cine esti tu, bai, Alibec? Crezi ca esti mare mahar la Steaua?".

In urma iesirii sale din meciul cu CFR, Alibec nu va fi sanctionat de Becali, insa Laurentiu Reghecampf a dezvaluit: "Il voi pune, probabil, sa cumpere sampon pentru toata echipa sau ceva de genul asta".

"Chiar nu ma intereseaza gestul lui Alibec. Nu ma deranjeaza nici faptul ca a dat cu piciorul in sticlele alea. Ma deranjeaza ca nu a stat pe banca sa sufere cu echipa pana la sfarsit. Nu am vorbit dupa meci si nici n-am ce sa vorbesc, o sa urmaresc reactia lui in aceasta saptamana. I-am zis ca nu sunt Sumudica, suntem total diferiti. Mentalitatea si nivelul nostru la care am antrenat si jucat e altul, eu sunt altfel obisnuit, Steaua e altceva. Toti jucatorii sunt la fel, de acelasi nivel", a spus Reghecampf.

"Liber la poker in cantonament"

Laurentiu Reghecampf a reiterat faptul ca la Steaua disciplina este una stricta, iar iesirile in decor rareori acceptate. Totusi, in cantonamentul Stelei meciurile de poker nu sunt ceva chiar neobisnuit, scrie astazi cotidianul Gazeta Sporturilor.

Potrivit editiei tiparite a cotidianului Gazeta Sporturilor, Alibec a schimbat, dupa sosirea la Steaua, regulamentul de ordine interioara. Acesta a primit acceptul lui Reghecampf si al lui Mihai Stoica pentru ca jucatorii sa poata juca poker pe bani, noteaza sursa citata.

"La scurt timp dupa ce a venit la echipa, Alibec a avut o discutie cu antrenorul si l-a rugat sa permita ca jucatorii sa joace poker in cantonament. Dupa ce s-a consultat si cu Mihai Stoica, Reghecamf a dat unda vrede (...). Acest lucru nu s-a mai intamplat de ani de zile, dar pentru ca Alibec a fost alintat de patron, si cei din staff s-au schimbat", scrie Gazeta Sporturilor, citand surse din cadrul clubului.

Stoichita: "Si Reghe juca la cazino"

Nu este insa un secret ca multi fotbalisti se dau in vant dupa relaxarea la jocurile de noroc. Mihai Stoichita, acum director tehnic al FRF, a dezvaluit un episod care l-a avut ca protagonist chiar pe Laurentiu Reghecampf.

"O singura data am vrut sa le dau amenda lui Adi Matei si lui Reghecampf. Eram intr-un cantonament in Germania (n.r cu Steaua) si au disparut seara din camera. Am aflat ulterior ca au mers la cazino. Le-am lasat biletele pe perna, sa vina cu cate 2.000 de dolari si sa plateasca la club. Normal ca nu au castigat nimic, dar i-am iertat", a dezvaluit acesta la Dolce Sport.