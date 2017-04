"Castigam cu CFR si Viitorul si suntem campioni!" Stelistii pregatesc sampania! Planul pentru titlu

Stelistii sunt convinsi ca titlul nu mai are cum sa le scape!

Duckadam crede ca Steaua are de partea ei experienta si forma fizica excelenta in lupta pentru campionat. Urmeaza insa o deplasare grea la CFR, iar apoi meciul direct cu Viitorul, contracandidata la titlu.

"Nu m-am interesat ce cota ar avea Steaua sa castige campionatul pentru ca nu o vedeam favorita pana acum. Dar dupa ultimele rezultate, Steaua este din nou favorita.

Vazand jocurile celorlalte echipe, Steaua chiar poate sa castige campionatul daca face doua jocuri bune acum. Ultimele partide au aratat ca Steaua are o pregatire fizica foarte buna. Steaua parca urca in forma in acelasi timp in care celelalte echipe parca scad.

Si presiunea pe alte echipe este mult prea mare. Daca Steaua va reusi sa castige cu CFR Cluj si cu Viitorul eu cred ca este campioana. Am vazut ce a facut Viitorul anul trecut in sezonul regulat, iar in play-off nu s-a regasit. Au jucatori talentati, dar tineri, care la o anumita presiune cedeaza. S-a vazut si la Craiova, joaca bine o repriza, apoi intra in panica, ii depaseste miza jocului.

Eu cred ca nu mai e o alta echipa in afara de primele doua care sa spere la titlu. Dinamo viseaza din nou la locul doi, dar diferenta este mare. Cred totusi ca Viitorul nu va scapa locul doi, si pe undeva il merita”, a declarat Duckadam.