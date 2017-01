"Care e Steaua, ma, Marius?" VIDEO: Dialog FABULOS la telefon intre Lacatus si Becali in scandalul cu CSA

Echipa generalilor face recrutari pentru ligile inferioare.

Lacatus n-a gasit inca antrenor si ii poate pregati el pe Piturca si Belodedici in liga a 4-a sau a 5-a.

Lacatus si Becali si-au inceput ziua impreuna, la sport.ro.



Becali: Care e Steaua, ma, Marius?

Lacatus: Pe mine ma intrebi?

Becali: Steaua sau FCSB?

Lacatus: Pai tu sa spui, ca tu stii cu actele si tu te judeci pe la tribunale! Eu de unde sa stiu?!



Lacatus a antrenat de 3 ori Steaua lui Becali. Peste 3 ani vrea s-o bata in Liga 1 !

"Cine nu e cu el e tradator! Eu nu am furat acte din cadrul clubului. Eu nu am antrenat echipa lui Gigi Becali, am antrenat Steaua. Am antrenat Steaua care juca in Ghencea. Si un lucru foarte important: Steaua care avea suporteri in tribuna!", spune Lacatus.

In 5 luni, Lacatus trebuie sa reconstruiasca Steaua si sa-i aduca din nou pe suporteri la meciuri !

"Steaua nu trebuie sa moara. Trebuie sa ne grabim! Trebuie sa cautam antrenor, trebuie sa cautam jucatori!", spune Tudorel Stoica.