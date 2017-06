Capitanul lui Dinamo, in negocieri cu alta echipa! Negoita i-a facut oferta de prelungire lui Palic, insa croatul mai are variante

Citeste si - Dinamo vrea sa dea lovitura cu un jucator de la FC Porto! Care poate fi primul transfer al verii pentru Contra

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo in sezonul trecut, capitan al formatiei ros-albastre in finalul de sezon, Antun Palic ar putea ajunge in Polonia! Croatul si-a incheiat intelegerea cu Dinamo, insa Ionut Negoita i-a facut o noua propunere. Totusi, acesta negociaza si cu alte echipe.

Ofertat de Dinamo, Palic discuta in aceasta perioada si cu Zaglebie Lubin, locul 9 in ultimul sezon al campionatului Poloniei. Mijlocasul s-a aflat si in atentia celor de la Legia Varsovia si Lech Poznan, dar cei de la Zaglebie spera sa-l convinga primii.

Palic a jucat in 37 de meciuri pentru Dinamo in sezonul trecut, oferind 15 pase decisive. Acesta a marcat si un gol in Liga I si unul in Cupa Ligii.