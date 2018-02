Scandal URIAS la Dinamo din cauza lui Torje si Palic! Un jucator a inceput sa planga si a lovit peretii cu pumnii! Ce s-a intamplat dupa ce Miriuta a anuntat echipa

Miriuta anunta liniste totala in Stefan cel Mare inaintea celor 3 meciuri care decid play-off-ul in Liga 1!

Informatii de ultima ora din vestiarul lui Dinamo sustin insa ca lucrurile nu stau chiar cum spunea antrenorul 'cainilor'. Fanatik anunta ca Laurentiu Corbu n-a primit deloc bine vestea ca nu va fi in lot pentru jocul cu Chiajna, din aceasta seara. Fotbalistul a inceput sa planga si a lovit cu pumnii in pereti si in mobilierul din vestiar!

Corbu s-a simtit nedreptatit de hotararea luata de antrenorul sau. Nici Nica, fundasul imprumutat de la Atalanta, n-a acceptat prea usor decizia staff-ului tehnic. In afara lotului a ramas si pustiul Dudea. In schimb, nou-venitii Torje si Palic au prins echipa de meci a lui Miriuta!