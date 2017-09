Scandal MONSTRU: Mitrita a dat cu gheata dupa un adversar si a fost eliminat la vestiar! NEBUNIE la Timisoara. Ce s-a intamplat

Tensiune MAXIMA la pauza meciului dintre ACS Poli si CSU Craiova!



Mitrita a fost schimbat in prelungirile reprizei, dupa ce a fost lovit rau de Tiganasu in minutul 33. Fotbalistul Craiovei a incercat sa continue, dar piciorul nu i-a rezistat. Mitrita s-a dus spre vestiare cu glezna bandajata, sustinut de colegi. Pe tunelul care ducea la vestiare, Mitrita a dat cu gheata dupa Alin Seroni! Arbitrul Istvan Kovacs i-a dat rosu mijlocasului de la Universitatea, spre nemultumirea antrenorului Mangia. Italianul a inceput si el sa tipe! Seroni si Cretu de la Timisoara au luat galben in ultima schimbului de replici cu Mitrita.

Sursa foto: Telekom Sport