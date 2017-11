Cand Denis nu mai e pericol public! Comparatie: inceputul de sezon dezastruos al lui Alibec vs. cel al atacantilor trecuti pe la Steaua in ultimii 7 ani

Denis Alibec traverseaza o perioada dezamagitoare pentru el si pentru fanii ros-albastrii. Atacantul nu a reusit sa marcheze in acest sezon, el confruntandu-se cu mai multe probleme, toate, spune el, pornite de la o accidentare.

Denis Alibec are cel mai slab inceput al sau de sezon si, dupa cum spune chiar el, traverseaza poate una dintre cele mai proaste perioade ale carierei. Varful stelist nu a marca niciun gol in actuala stagiune.

Prin comparatie, doar atacanti ca Ciprian Marica, Gabi Machado, fratii Costea ori Pepe Moreno au avut stagiuni fara gol marcat.

Denis Alibec in acest sezon: 10 meciuri, 0 goluri

Bojan Golubovic, in 2016/17

10 meciuri in Liga I, 0 goluri

1 meci in Cupa Romaniei, 0 goluri

9 meciuri in cupele euroene, 1 gol

Ciprian Marica, in 2015/16

7 meciuri in Liga I, 0 goluri

1 meci in Cupa Romaniei, 0 goluri

1 meci in Cupa Ligii, 0 goluri

Gregory Tade, in 2015/16

24 meciuri in Liga I, 4 goluri

5 meciuri in Cupa Romaniei, 1 gol

2 meciuri in Cupa Ligii, 1 gol

6 meciuri in cupele europene, 1 gol

Thaer Bawab, in 2015/16

8 meciuri in Liga I, 1 gol

1 meci in Cupa Ligii, 2 goluri

Alexandru Tudorie, 2015/16

16 meciuri in Liga I, 1 gol

1 meci in Cupa Romaniei, 0 goluri

1 meci in Cupa Ligii, 0 goluri

3 meciuri in cupele europene, 0 goluri

George Tucudean, in 2014/15

17 meciuri in Liga I, 3 goluri

2 meciuri in Cupa Romaniei, 0 goluri

2 meciuri in Cupa Ligii, 2 goluri

Leandro Tatu, 2011/12

28 meciuri in Liga I, 3 goluri

1 meci in SuperCupa Romaniei, 0 goluri

9 meciuri in cupele europene, 2 goluri

2012/13

9 meciuri in Liga I, 2 goluri

4 meciuri in cupele europene, 0 goluri

2013/14

7 meciuri in Liga I, 1 gol

2 meciuri in Cupa Romaniei, 0 goluri

6 meciuri in cupele europene, 1 gol

Stefan Nikolic, 2011/12

20 meciuri in Liga I, 2 goluri

2 meciuri in Cupa Romaniei, 1 gol

9 meciuri in cupele europene, 2 goluri

2012/13

24 meciuri in Liga I, 5 goluri

2 meciuri in Cupa Romaniei, 1 gol

9 meciuri in cupele europene, 1 gol

2013/14

4 meciuri in Liga I, 0 goluri

3 meciuri in cupele europene, 0 goluri

Gabriel Machado, 2011/12

3 meciuri in Liga I, 0 goluri

1 meci in Cupa Romaniei, 0 goluri

Mihai Costea, 2011/12

22 meciuri in Liga I, 7 goluri

1 meci in Cupa Romaniei, 0 goluri

9 meciuri in cupele europene, 1 gol

2012/13

12 meciuri in Liga I, 2 goluri

2 meciuri in Cupa Romaniei, 2 goluri

7 meciuri in cupele europene, 1 gol

2013/14

1 meci in Liga I, 0 goluri

1 meci in Cupa Romaniei, 0 goluri

Florin Costea, 2011/12

18 meciuri in Liga I, 1 gol

2 meciuri in Cupa Romaniei, 0 goluri

6 meciuri in cupele europene, 1 gol

2012/13

1 meci in Liga I, 0 goluri

1 meci in cupele europene, 0 goluri

Marius Onofras, 2010/11

13 meciuri in Liga I, 1 gol

1 meci in Cupa Romaniei, 0 goluri

Lucian Burdujan, 2010/11

5 meciuri in Liga I, 1 gol

Pepe Moreno, 2009/10

6 meciuri in Liga I, 0 goluri