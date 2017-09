"Cand am venit aici mi s-a spus sa nu port rosu!" Ce stie Mangia despre rivalitatea cu Dinamo, meciul etapei se joaca sambata seara

Devis Mangia a fost intrebat la conferinta de presa de azi daca a aflat ca Dinamo "este cel mai mare dusman al Universitatii Craiova.

Mangia le-a spus jurnalistilor ca primul sfat pe care l-a primit la Craiova a fost "sa nu poarte rosu".

"De cand am ajuns aici mi s-a spus sa nu port rosu. Probabil ca exista o explicatie. E clar ca e o partida importanta, dar pentru evolutia noastra este o partida importanta pentru ca e urmatoarea", a declarat antrenorul italian.

Mangia nu considera un avantja faptul ca Dinamo a pierut acasa ultimul meci cu Poli Timisoara si ca antrenorul Cosmin Contra ar putea prelua echipa nationala.

"Nu facem astfel de rationamente, este o partida care nu trebuie incadrata in moment. Nu pregatim echipa in functie de situatia de moment a unui adversar, de faptul ca a pierdut ultimul meci. Si noi am pierdut ultima intalnire. Trebuie sa ne facem noi jocul cel mai bun. Nu trebuie sa tinem cont de alte aspecte", a spus el.

Mangia nu a mai dorit sa mai comenteze arbitrajul de la Cluj-Napoca, din meciul cu CFR: "Am incredere maxima in arbitri, ceea ce s-a intamplat la Cluj e o chestiune trecuta. Ne gandim sa facem jocul nostru, nu ne gandim la alte situatii. Vreau sa-i cer scuze celui de-al patrulea oficial, am fost un pic agitat. Eu cred ca jocul de fotbal este un spectacol cu trei echipe e teren. Si cand intra pe teren acestea trebuie sa faca tot ce e mai bine."

Thiago nu va juca, fiind suspendat, iar Dimitrov si Datkovici au probleme medicale si prezenta lor pe teren este incerta, a adaugat antrenorul.