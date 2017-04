"CAMPIONI in trei etape!" Becali il lauda pe Reghe, dupa ce l-a criticat: "Stam cel mai bine fizic" 

Gigi Becali l-a laudat pe Reghecampf, dupa ce la inceputul anului il critica pe antrenorul Stelei.

Steaua are cea mai buna pregatire fizica, spune acum Becali, dupa victoriile cu Dinamo si Astra. Steaua a pierdut un singur meci in playoff, cu Viitorul, insa Becali pune infrangerea pe seama eliminarii lui Tamas. In trei etape, Steaua sarbatoareste titlul, e convins Becali.



"Mi-a placut faptul ca stam foarte bine fizic, fata de celalte echipe din playoff. Dinamo mai sta bine fizic, la fel ca si noi. Celalte echipe au probleme fizice. Se vede experienta si valoarea, ies in relief atunci cand sunt meciuri importante. Fiecare meci din playoff este ca si o finala. Noi am pierdut doar cu Viitorul pentru ca am avut un om in minus, altfel nu pierdeam. Este un moment cheie, acel handicap de 3 puncte atarna greu. Cele 3 puncte diferenta atarnau greu, acel handicap trebuia recuperat. N-avem nevoie sa castigam tot, trebuie sa castigam urmatoarele 3 meciuri: Craiova, Dinamo, Viitorul. Suntem campioni daca le castigam pe astea trei meciuri", a spus Becali la Sport.ro.