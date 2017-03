CAMPIOANA DESCULTA! Astra a jucat la Cluj cu "sosetele" gazdelor, dupa ce arbitrul le-a refuzat echipamentul

Formatia CFR Cluj a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-1), echipa Astra Giurgiu, in primul meci al etapei secunde a play-off-ului Ligii I.

Antrenroul formatiei Astra, Marius sumudica, a declarat, luni, ca este o minciuna informatia lansata de conducerea CFR Cluj, referitoare la faptul ca jucatorii giurgiuveni au folosit sorturi ale gazdelor la meciul de la Cluj-Napoca, din etapa a II-a a play-off-ului Ligii I.

"E o minciuna sfruntata, nu am luat niciun sort de la CFR Cluj. Am inteles ca la sedinta nu s-a discutat nimic, nu s-a spus. Am prezentat echipamentul, dupa care inainte de meci arbitrul a spus ca nu ne da voie sa jucam in echipamentul care a fost prezentat la sedinta tehnica. Ne-am grabit, s-au cumparat niste sorturi, ca nu aveam alta sansa. Nici nu puteam sa jucam cu sorturile celor de la Cluj, fiindca ei au alt sponsor. Nu am folosit decat jambierele de la ei. sorturile le-am cumparat. Mi se pare o lipsa totala de organziare, nu se face asa ceve cu o jumatate de ora inainte. Daca sedinta se face la orele pranzului, aveam timp sa ne gospodarim si sa nu avem probleme. Au fost probleme de comunicare, am inteles ca magazinerul nostru a vorbit cu magazinerul lor in ce se joaca, nu stiu amanunte. Cert ca am ajuns la ora meciului cu aceasta problema. Am reusit sa ne descurcam, dar in niciun caz nu am jucat cu sorturile celor de la CFR", a declarat Sumudica la Digi.

Presedintele CFR Cluj, Iuliu Muresan, a declarat ca jucatorii echipei Astra Giurgiu au evoluat vineri seara purtand sorturi si jambiere imprumutate de la clujeni, deoarece echipamentul lor era negru, iar cel al gazdelor avea tot o culoare inchisa, visiniu, ceea ce ar fi putut crea confuzie.

"Cei de la Astra au jucat cu sorturile pe dos, pentru ca aveau numar si un alt sponsor tehnic. Au jucat cu echipamentul nostru, cu sorturi si jambiere de la noi. I-am inteles si i-am ajutat, pentru ca nu poti sa profiti de aceste lucruri. Din cauza unor divergente s-a ajuns aici, au avut numai echipament negru si nu aveau altele la dispozitie. Nu puteau juca asa. Noi, jucand acasa, culoarea noastra e visiniu si asa jucam la fiecare meci", a spus Iuliu Muresan la Digi.