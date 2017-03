'Calificarea e DISTRUSA! Ne trebuie un antrenor care stie ce inseamna Romania!' Atacul lui Mutu

Adrian Mutu sustine ca are informatii din interior despre lucrurile care nu merg asa bine la echipa nationala

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

'Briliantul' crede ca fotbalistii tricolori nu formeaza un grup unit si, in conditiile in care calificarea este "distrusa", ar trebui inceputa reconstructia primei reprezentative.

"Echipa nationala e un bun national, cu totii trebuie sa ajutam sa mearga bine. Nu pot accepta ca anumite persoane sa fie indiferente la ce se intampla cu echipa nationala. Din informatiile pe care le am sunt anumite lucruri care nu merg asa de bine la echipa nationala. Nu stiu ce merge bine in acest moment la nationala, dar ma refer la jucatori care in acest moment nu formeaza un grup unit.

Vad o apatie in jocul lor si in comportamentul lor. Nu ma refer ca nu ar vrea sa intre pe teren, dar in momentul in care nu se obtine rezultatul dorit vad o oarecare indifirenta si asta ma deranjeaza. Si nu numai la jucatori, ci si la staf si la ceilalti. Jucatorii nu ar trebui sa considere convocarea la nationala ca un moment de relaxare, ci ca un moment maxim in cariera lor. Antrenorul Christoph Daum nu poate sa-i motiveze indeajuns pe jucatori pentru a avea o atitudine corespunzatoare pe teren. Nu spun ca ar trebuit schimbat Daum. Ar trebui sa venim cu o noua strategie.

Aceasta calificare este distrusa, mai avem putine sanse, si ar trebui sa incepem o reconstructie a nationalei. Ar trebuie sa aducem jucatori tineri si sa avem pentru urmatoarea campanie o echipa competitiva, cu idei de joc si cu o atitudine corespunzatoare.

Si cu un antrenor care stie ce inseamna Romania. Daum este un antrenor pe care Romania nu este pregatita sa-l aiba. Nu stiu daca este un tehnician bun, nu am lucrat cu el, dar in momentul de fata nu se vede acest lucru. Pe Daum il vad mai mult ca un consilier al antrenorului natonalei decat ca pe un selectioner. In acest moment la echipa nationala nu exista un grup unit. Nu s-a format o coeziune intre ei.

Avem jucatori cu valoare, dar nu mi-a placut tactica si nici asezarea care pana la urma a fost cu cinci fundasi. Schimbarile au fost total neinspirate, iar eu as fi jucat la mijlocul terenului cu Prepelita. Stanciu a fost slab, iar Marin si Pintlii au fost modesti. In atac, in afara de Chipciu care a incercat cate ceva, restul jucatorilor au fost modesti", a declarat Mutu, la Digi Sport.