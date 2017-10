CALE LIBERA catre Steaua! Transferul lui Morutan la Dinamo Kiev a PICAT! De ce nu l-au luat ucrainenii

Gigi Becali primeste vesti bune din Ucraina!

FC Botosani astepta oferta pentru Morutan din Ucraina, insa cei de la Dinamo Kiev au renuntat la transfer. Becali oferise 700.000 de euro, insa cei de la Botosani vor 1,5 milioane de euro. Erau singuri ca o vor primi de la Dinamo Kiev, insa ucrainenii au renuntat la talentatul mijlocas de 18 ani.

"Discutia a fost de actualitate cand cele doua formatii au jucat un meci amical in Austria. Cei de la Dinamo Kiev l-au vazut in acel meci, dar au ajuns la concluzia ca nu se incadreaza in stilul lor de joc.

Ei joaca cu mingi lungi, in timp ce Olimpiu este un mingicar. Opinia lor a fost ca nu se incadreaza", a dezvaluit impresarul Arcadie Zaporojanu pentru Ziare.com.

Gigi Becali spunea ca nu s-a inteles cu Valeriu Iftime din cauza procentului de transfer viitor. Patronul Stelei ofera 20%, in timp ce Botosani vrea 25%.

"Mi-a mai cerut 5% in plus peste cele 20% si am zis ca nu. Maximum 20% ofer procent dinr-un eventual transfer. Daca va ajunge la Steaua, va semna un contract pe un an la Botosani plus inca cinci la noi", a spus Becali