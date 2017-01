"Cainii mereu se aduna, stau impreuna". Torje isi anunta revenirea la Dinamo, alaturi de Gicu Grozav

Dorit de Mutu si Andone la Dinamo, macar sub forma de imprumut de la Terek Groznyi, Torje spune ca se va intoarce in Stefan cel Mare. Mijlocasul nu stie, insa, daca revenirea se va produce acum ori la vara.

Gabi Torje (27 de ani) nu stie daca se va putea desparti de actualul sau club, Terek Groznyi, in aceasta iarna, dar spera intr-o revenire la Dinamo. Mijlocasul a afirmat intr-un interviu ca vrea sa revina la echipa sa de suflet alaturi de Gicu Grozav, in prezent colegul sau in Rusia.

Dorit de Mutu si Andone la Dinamo, Torje spune ca "e satul de bani" si ca e dispus sa se intoarca.

"Legat de Dinamo, deocamdata nu stiu ce se intampla. Astept! Sa vedem, mai sunt vreo 8 zile din perioada de transferuri. Il iau si pe Gicu (n.r Grozav) cu mine. Daca nu acum, atunci la vara. Venim impreuna. Cainii mereu se aduna, stau impreuna. Cred ca o sa fie greu sa se rezolve transferul intr-o perioada asa scurta. Probabil ca se va afla in doua-trei zile.

La vara il iau si pe Gicu, ca e satul de bani. Si eu sunt. Numai sa ne lase sa plecam. Venim la Dinamo, numai sa ne lase. Asta e cea mai mare problema", a spus Gabi Torje, citat de Prosport.ro

Torje a jucat la Dinamo intre 2008 si 2011. De-a lungul carierei a mai jucat la Poli Timisoara (inainte de Dinamo), dar si Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor si Osmanlispor (dupa Dinamo).