"Cadoul il primesti in Stefan cel Mare!" Stoican, sarbatorit de jucatori in cantonament! FOTO

Dupa ce a invins Steaua, CSMS Iasi merge sa castige si in Stefan cel Mare.

Inainte de meci, jucatorii i-au pregatit un tort antrenorului Flavius Stoican. Acesta revine in Stefan cel Mare cu gandul sa ingroape definitiv sansele fostei sale echipe la calificarea in playoff.



Jucatorii i-au promis victoria prin un alt fost dinamovist, Andrei Cristea.





“Cadoul il primesti in Stefan cel Mare” a scris Andrei Cristea pe facebook.

Cele doua echipe sunt la egalitate de puncte inaintea meciului direct de diseara, ambele cate 24 de puncte.