BYEZONUL! Gnohere paraseste Steaua in aceasta iarna. Dica si Becali, saturati de "figurile" atacantului

Gnohere are sanse mari sa plece in iarna.

Gnohere e la un pas sa devina persona non grata la Steaua. Francezul a inceput sa creeze din ce in ce mai multe momente tensionate in vestiar, iar Dica si Becali s-au saturat de nazurile acestuia.

Ultimul episod s-a petrecut la meciul cu Sepsi, cand Gnohere a vrut sa ii ia mingea cu forta lui Tanase inainte ca acesta sa bata penalty, insa Dica a sarit de pe banca si a tipat la el. Bizonul s-a bagat insa cu forta la a doua lovitura de pedeapsa.

Nu e primul moment de acest gen cu Gnohere. Francezul are momente cand tipa la colegi pe teren, nici in vestiar atmosfera nefiind una prea buna in jurul acestuia, mai ales dupa ce s-a plans intr-un interviu pentru presa din Belgia ca nu joaca titular pentru ca Alibec e roman.

Steaua se poate desparti de Gnohere in aceasta iarna, Becali declarand ca doreste sa aduca un alt atacant in urmatoarea perioada de transferuri.