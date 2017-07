Burleanu, despre o fuziune intre Rapid si FC Voluntari: "E nevoie de Rapid in Liga I"

Federatia nu interzice o fuziune intre Rapid si Voluntari.

FC Voluntari vrea sa cumpere palmaresul rapidistilor, sa se mute pe Giulesti si sa joace cu numele Rapid.

"Indiferent de fuziuni, avem nevoie de Rapid, avem nevoie de Rapid in fotbalul romanesc. O echipa de traditie trebuie sustinuta de foarte multi suporteri", spune Razvan Burleanu.

In 2003, Rapid a luat ultimul titlu, iar in 2006 a ajuns pana in sferturile Cupei UEFA.

"Daca reuseste sa preia palmaresul Rapidului si emblema Rapidului, da, e foarte bine. Lumea, pentru ca sunt foarte multi rapidisti, s-ar intoarce catre fotbal", spune Razvan Lucescu.