Burleanu are pregatit planul B: ce va face daca pierde alegerile FRF! Ce a spus despre posibilitatea de a lucra cu Gigi Becali la Steaua

Razvan Burleanu are pregatit si planul B in cazul in care va pierde alegerile de la FRF.

Actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal spune ca nu va iesi total din lumea sportului, dar nici nu va intra in conducerea unui club de Liga 1.

"Am facut o adevarata reforma in fotbalul romanesc si sunt foarte apreciat, din acest motiv sunt si invitat in strainatate sa vorbesc despre toata schimbarea pe care am facut-o. Cu siguranta voi ramane in lumea sportului daca nu voi castiga alegerile, dar nu ma veti gasi intr-un club din Romania pentru ca eu consider ca ar fi un conflict de interese, pentru o perioada", a declarat Burleanu pentru Antena1.

Un singur lucru e cert. Burleanu e 100% sigur ca nu va lucra niciodata pentru clubul lui Gigi Becali. "In niciun caz", a declarat Burleanu cand a fost intrebat daca ar fi dispus sa accepte o pozitie de conducere la Steaua.

Steaua si FRF sunt in conflict deschis in aceasta perioada. Stelistii sunt nemultumiti de faptul ca meciul lor din Cupa a fost singura partida din sferturi care nu a fost amanata de FRF.

Alegerile pentru sefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie.