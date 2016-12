"Budescule, sa-ti fie rusine" Dialogul purtat de Becali cu el si cu HAGI pentru transferuri! Ce jucatori aduce

Gigi Becali a vorbit din nou despre jucatorii pe care ii vrea in aceasta iarna.

"Am vorbit de Larie, eu l-am vrut. Am inteles ca nu are viata sportiva, sa vedem daca si-a revenit. Am vorbit cu Budescu, pe 23 se intalneste in China si mi-a zis ca vine doar la Steaua. Mi-a zis ca acolo are de luat 1.5 mil euro - 2 mil, i-am zis sa-i fie rusine, a luat un milion de euro si nu a facut nimic pentru ei."

"Hagi mi-a zis ca e greu sa iau jucatori de la ei. Sa nu interpreteze ca vreau sa il destabilizez. El si-a dat viata, munca si averea. Ii dau banii pe doi jucatori si nu ii iau acum, nu ii spun acum"

"Cu Gnohere o sa vedem, daca vrea sa semneze", a declarat Becali la DigiSport.