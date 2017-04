Budescu NU joaca in meciul cu FCSB! Ce decizie a luat Sumudica in cazul lui Junior Morais

Steaua si Astra se intalnesc joi seara pe National Arena.

Constantin Budescu va primi astazi verdictul medicilor, dupa ce aseara a efectuat un RMN sa vada de grava este accidentarea din meciul cu Viitorul.

Indiferent de rezultatul testului, Sumudica nu il va folosi pe Budescu in meciul cu Steaua, pentru a nu risca o accidentare grava, care sa il tina pe banca pana la finalul sezonului.

In cazul lui Junior Morais, jucator care a semnat cu Steaua in iarna, Marius Sumudica e decis: il baga in teren.

"Am incredere in el, nu ma intereseaza unde va juca din sezonul viitor. Nu ma gandesc la tampenii! N-am facut-o niciodata. Daca face unul ceva, e pacatul lui. Eu cred in Morais, n-are nicio clauza, poate juca", a spus Sumudica in Gazeta Sporturilor.