"Budescu ne-a mancat meciul! Nu mai are chef, face ce vrea el!" Becali, FOC pe Budescu. I-a anuntat viitorul lui Dica in direct la TV

Astra 2-0 Steaua | Becali ia noi masuri la Steaua dupa infrangerea cu Astra!

Patronul spune ca Budescu e de vina pentru infrangerea de la Giurgiu. Dica poate sa stea linistit. Postul sau e in siguranta.

"Sa ma enervez? Pentru ce?! Toata lumea castiga bani la fotbal, dar patronii sunt de vina. Ei, uite, sunt de vina cand vreau eu si nu ma supar. E fotbal, pentru ce sa ma supar? Ma supar cand vad o atitudine a unui jucator care crede el ca se fac experimente. Lui nu-i convine sa mai alerge si vrea sa joace din figuri, talente, devieri, calcaie. Am mancat bataie din cauza lui in seara asta. Am facut eu experimente?

Mi-a spus Dica... nu-mi mai zice echipa de-acum incolo. Nu mai stiu echipa, nu mai vrea omul sa-mi spuna. A zis sa-l dau afara dar ca el nu-mi spune echipa. Daca nu-mi spune nici echipa si nu-l dau afara... e sigur postul lui sau nu e? A zis ca nu-mi spune echipa ca sa n-o zic la televizor. M-am enervat, mi-a trecut. Daca nu vrea antrenorul, ii fac pe plac.

Ca sa nu mai existe nicio speculatie, nu are nicio emotie Dica. N-are nicio emotie nimeni, ca Budescu si daca sta in tribune ia bani. Tot ce s-a intamplat numai din cauza lui s-a intamplat. Cand vine mingea la noi, dam o deviere, dam un pass asa... Singurul lucru pe care o sa i-l impun eu lui Dica, Budescu nu mai bate cornere. Gata! Nu mai poate sa faca el ce vrea. E adevarat ca el ne-a calificat in Europa, dar nu poate sa faca el ce vrea. Experimente... ce experimente? Ca l-a odihnit pe el Dica, sa poata juca azi fotbal". a spus Becali la Digisport.