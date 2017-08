Budescu mai sta! Doctorii i-au transmis ca nu va putea fi apt pentru meciul de la Lisabona, Dica il vrea macar pentru retur

Accidentat in meciul tur cu Viktoria Plzen, Constantin Budescu nu s-a refacut inca. Acesta a revenit la antrenamente, dar s-a pregatit separat.

Nicolae Dica nu se va putea baza pe un Budescu 100% in meciul tur cu Sporting Lisabona. Medicii i-au transmis antrenorului ca fotbalistul este in refecere, dar nu va fi apt pentru partida de marti seara, transmisa de la 21:45, IN DIRECT la ProTV.

Editia tiparita a coditianului Gazeta Sporturilor noteaza ca stelistii fac eforturi pentru a-l avea pe Budescu la meciul retur cu Sporting, de la Bucuresti, programat pentru data de 23 august.

"Am vorbit cu el, a inceput alergarile si e ok. El si-a propus sa revina cat mai repede, dar a spus ca daca nu e suta la suta, nu va risca o recidiva", a spus Florin Lovin la Dolce Sport.