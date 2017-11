Budescu joaca la nunta, cine joaca in locul lui?! Cu ce echipa abordeaza Dica meciul care il poate tine pe primul loc in Liga I

Pe val dupa o luna octombrie buna spre foarte buna, stelistii vor victoria in meciul impotriva Concordiei Chiajna, pentru a-si mentine pozitia de lideri in clasamentul Ligii I. FCSB - Concordia Chiajna este astazi, de la 20:45, LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro.

Stelistii cauta o noua victorie in Liga I, in incercarea a de profita de faptul ca rivalii de la CSU Craiova s-au incurcat in acesta etapa, remizand 2-2 impotriva Astrei. Pana la ora meciului lor, acestia vor afla si rezultatul partidei dintre CFR Cluj si CSM Iasi.

Pe primul loc in campionat, ros-albastrii nu isi permit pasi gresiti, iar antrenorul Nicolae Dica este asteptat sa mizeze pe o echipa destul de putin schimbata fata de meciul cu Hapoel Be'er Sheva. O enigma ramane legata de titularizarea omului din atac, in contextul in care Alibec nu s-a descurcat prea bine joi seara.

Dica nu va mai putea miza pe Larie, suspendat, dar nici pe Constantin Budescu, invoit pentru a merge la o nunta.

Echipa probabila a Stelei: Nita - Enache, Balasa, Planic, Momcilovic - Ov. Popescu, Nedelcu - Teixeira, Tanase, Coman - Gnohere

Rezerve: Stancioiu, Filip, Morais, Achim, Golofca, Man, Alibec

Absenti: Larie (suspendat), Benzar (accidentat), Budescu (invoit)