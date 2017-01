Budescu i-a dat TEAPA lui Becali! In timp ce era anuntat la Steaua, mijlocasul semna cu Astra! 

Astra l-a convins in cele din urma pe Budescu sa ramana la Giurgiu.

Budescu fusese convins de Becali sa accepte suma de 20.000 de euro pe luna si prima de instalare de 200.000 de euro, iar la pranz patronul Stelei anunta transferul. "Nu am semnat, dar Budescu trebuie sa se prezinte in cantonamentul din Antalya".

Dupa cateva ore, Sumudica rasufla usurat. Dani Coman venea de mana cu Budescu la antrenamentul din Cipru si anunta: "Va prezint noua achizitie a Astrei".

Budescu a fost convins cu ultima oferta a patronului Nicolae. Acesta i-a oferit 20.000 de euro pe luna ca Becali, dar si jumatate dintr-un eventual transfer in cazul in care el va fi vandut in urmatorul an si jumatate.