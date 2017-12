Budescu, fotbalistul anului in Romania: "Este o onoare pentru mine!" | Steaua - Lugano, joi, ProTV

Steaua - Lugano e joi, de la ora 22:00, in direct la ProTV.

Stelistii au dominat Gala Fotbalului romanesc si au dat chiar jucatorul anului, pe Constantin Budescu. Mijlocasul spune ca este onorat si promite performante si mai mari.



"Ma bucur ca am venit din nou aici si ca am fost premiat. Le multumesc tuturor celor care m-au votat si au avut incredere in mine. Ma simt foarte bine, este o onoare pentru mine, munca din fiecare zi s-a vazut si este foarte bine ca s-a intamplat acest lucru. Sper ca pe viitor sa fac acest lucru. Ma motiveaza aceste premii si in acelasi timp ma si onoreaza. E un premiu pe un an de zile si am muncit mult pentru el. Noi speram la titlul de campioana dar e devreme sa vorbim. Va fi acel play-off in care toate echipele intrate acolo vor avea sanse", a declarat Budescu.

Budescu spera ca Stelei sa castige meciul cu FC Lugano si sa castige grupa din Liga Europa: "Noi speram intr-o victorie si sa terminam pe primul loc. Speram sa vina cat mai multa lume la stadion, chiar daca va fi frig. Nu vreau o echipa anume in faza urmatoare, va dati seama ca vor fi multe echipe puternice".

