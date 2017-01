"Budescu e asteptat marti la Belgrad!" Sarbii anunta din nou ca mijlocasul roman s-a inteles cu Steaua Rosie

Presa din Serbia anunta ca Steaua Rosie Belgrad a batut palma cu Budescu.

Telenovela iernii e pe cale sa se incheie. Potrivit site-urilor de sport din Serbia, Constantin Budescu s-a inteles cu Steaua Rosie in privinta unui salariu de 30.000 de euro pe luna plus alte bonusuri care l-ar transforma in acel mai bine platit jucator din istoria campionatului sarb. Mai mult, Budescu ar incasa si o prima de instalare de 200.000 de euro din partea Stelei Rosii, deoarece vine liber de contract dupa ce s-a despartit de chinezii de la Dalian.

Chiar si antrenorul sarbilor a vorbit azi despre venirea lui Budescu. "Budescu e pe drum, poate chiar in avon spre Belgrad", a spus Miodrag Bozovic, antrenorul Stelei Rosii.

Totusi, publicatia Vesti scrie ca Budescu e asteptat marti la Belgrad pentru a efectua vizita medicala. Steaua ii oferea lui Budescu o prima de 200.000 de euro si un salariu de 20.000 de euro pe luna. Cu mijlocasul roman a mai negociat si Karabukspor. Intre timp, Budescu s-a prezentat ieri la reunirea Astrei.