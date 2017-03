Budescu, dupa calificarea in Play Off: "Ma felicit ca am ramas la Astra, riscam daca mergeam la Steaua"

Budescu si Astra s-au calificat matematic in Play Off-ul Ligii I, dupa victoria cu 3-2 din restanta cu CSM Poli Iasi. Atacantul s-a felicitat dupa meci: "Ma bucur ca am ramas la Astra si nu am semnat cu Steaua".

Budescu se felicita ca a ales sa ramana la Astra, in detrimentul Stelei. Desi, spune el, a avut o oferta de doua ori mai mare din partea lui Gigi Becali, acesta a decis sa ramana langa Marius Sumudica: "Conditia principala a fost ca antrenorul sa nu plece, de-aia am intarziat atunci momentul anuntului", spune el.

Acum, Budescu e multumit: "Ma bucur ca am ramas la Astra, riscam daca mergeam la Steaua", mai spune el.

"Am crezut tot timpul in calificare. De asta am si ales sa semnez un nou contract cu Astra si ma felicit ca am facut acest lucru. E o atmosfera extraordinara, datorita lui Sumi. Stie cum sa ne vorbeasca, stie ce program sa faca si asta se vede pe teren. Formam o familie si ne intelegem foarte bine.

Am fost dorit foarte mult de Gigi Becali, nu am vorbit cu nimeni altcineva. Si am preferat sa raman la Astra. I-am explicat de ce si ma bucur ca a inteles si ca totul a fost ok.

Banii erau cu siguranta mai multi la Steaua, chiar de doua sau trei ori, dar am preferat sa raman la Astra. Riscam putin daca mergeam acolo. Nu sunt genul care fuge de antrenamente, chiar m-am pregatit foarte bine in cantonament si nu am avut probleme.

Prima mea optiune era sa raman la Astra. Era acea incertitudine cu Sumi. Nu stiam daca o sa plece sau nu. Asta a fost una dintre conditiile mele: daca Sumi ramane la Astra, cu siguranta raman si eu. E bine ca am ramas amandoi, ca ne-am calificat in Play Off si speram sa mergem din nou in Europa", a declarat Budescu dupa meciul Astrei de la Iasi.

Budescu este de parere ca Astrei ii va fi greu sa ia al doilea titlu, dar spune ca echipa va duce lupta pana in ultima secunda.

"O sa fie un Play Off disputat. Va fi foarte greu sa castigam din nou campionatul. Dar totul este posibil. Obiectivul este sa mergem din nou in Europa. Daca vom fi acolo sus, nu o sa ne dam la o parte", a mai spus Budescu.

Acesta se gandeste si la revenirea la nationala si vrea sa joace sub comanda lui Daum.

"Mereu m-am gandit la nationala, dar nu depinde doar de mine. Nu am vorbit cu nimeni de acolo. Eu incerc sa joc cat mai bine la echipa de club si daca va fi nevoie de mine, cum a fost si in trecut, o sa merg cu cea mai mare placere", a adaugat jucatorul.