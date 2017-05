Budescu, chemat la Palat! Cine vine sa il reprezinte pe jucatorul Astrei in negocierile cu Becali

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV

Astra a terminat sezonul dupa ce a disputat aseara finala Cupei Romaniei, pierduta la penalty-uri in fata Voluntariului. Astra se pregateste sa se desparta de mai multi jucatori, iar Budescu este primul pe lista.

Acesta are clauza de 750.000 de euro in contract, prin care poate pleca oricand daca cineva vireaza acesti bani in contul Astre. Aceasta clauza face mai usor transferul lui Budescu de la Astra, prima echipa interesata de el fiind Steaua.

Patronul Stelei, Gigi Becali, il vrea neaparat pe Budecu, chiar daca acesta are mai multe oferte din zona araba.

Mijlocasul Astrei a fost chemat la negocieri saptamana aceasta, iar jucatorul va fi reprezentat de Florin Lovin, pana ieri jucator activ de fotbal. Acesta se retrage din cariera de fotbalist insa o incepe pe cea de impresar. Lovin si-a luat licenta de impresar si reprezinta deja cativa jucatori, printre care si Budescu.

De altfel, Lovin a fost cel care l-a reprezentat si pe Alibec atunci cand acesta a negociat cu Steaua.