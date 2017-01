Budescu ASTEAPTA ultima oferta a lui Becali! Motivul incredibil pentru care n-a semnat cu Steaua Rosie

'Sunt increzator ca lucrurile se vor rezolva, cred ca-l luam si pe Budescu!'. Becali e convins ca fostul capitan al Astrei nu s-a inteles cu sarbii de la Steaua Rosie si ii mai face o oferta.

Afacerea Budescu ar fi trebuit sa se oficializeze vineri, la Belgrad, insa pentru moment lucrurile sunt puse pe hold. In Serbia, acum se sarbatoreste Craciunul, asa ca Budescu nu are cu cine sa mai discute pentru ca toata lumea e in vacanta. Fotbalistul vrea sa-si rezolve cat mai repede situatia pentru a sti unde incepe anul, iar viteza scazuta pe care o au tratativele la Belgrad l-ar putea face sa-si deschida din nou telefonul pentru apelurile lui Becali.

Ultima propunere a Stelei Rosii era de 48 000 de euro pe luna pentru un contract pe un an si jumatate, insa Becali spera sa castige licitatia cu o oferta de ultima ora. Patronul Stelei de la Bucuresti vrea sa mai ridice suma pe care e gata s-o plateasca drept prima de instalare si sa-i promita mai multe bonusuri in cazul prezentei in grupele Champions League!