Budescu, aproape sa dea golul CAMPIONATULUI in prima etapa! Cum a incercat sa intre in ISTORIE dupa primul meci la Steaua

Budescu a marcat din penalty, dar nu asta a fost momentul serii pentru el in Steaua - Voluntari.

In minutul 23, atacantul adus de la Astra a fost aproape sa inscrie cu o super executie direct din corner. Budescu a trimis superb, cu efect, insa Balauru a fost atent si a respins de pe linie!

N-ar fi fost prima data cand i-ar fi iesit. Budescu a inscris de doua ori de la coltul terenului in tricoul Astrei. Mai intai contra Chiajnei, in campionat, in 2014, apoi impotriva lui Maribor, intr-un amical jucat acum doi ani.

VIDEO AICI!

Sursa capturi: Dolce Sport