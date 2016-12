Budescu, aproape de Steaua! Suma cu care Becali i-a luat fata lui Sumudica

Constantin Budescu e aproape sa devina liber, iar Steaua si Astra se lupta pentru semnatura lui.

Budescu isi negociaza rezilierea contractului cu Dalian, echipa pentru care a jucat doar 4 partide. Chiar si asa, Budescu pleaca cu 2 milioane de euro in conturi dupa scurta aventura din campionatul chinez, o afacere excelenta pentru mijlocasul in varsta de 28 de ani.

Imediat dupa ce rupe contractul cu chinezii, Budescu are de ales intre Astra si Steaua. Gigi Becali le-a luat fata giurgiuvenilor cu oferta sa, 200.000 de euro la semnatura si alti 15.000 de euro pe luna salariu.

Ioan Nicolae nu ii poate oferi mai mult de 50.000 de euro la semnatura, astfel ca Steaua e favorita la semnatura lui Budescu, sustine Gazeta Sporturilor. Budescu are un singur motiv sa aleaga Astra, relatia cu Sumudica, insa atmosfera dintre antrenor si conducere este tenstionata, iar acesta ar putea sa plece in orice clipa.

In plus, Steaua se transforma in noua Astra, cu Junior Morais si Teixeira aflati aproape de transferul la echipa lui Becali, dupa Enache, De Amorim, Boldrin si Alibec.