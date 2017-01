Budescu ALEGE IAR ASIA? Ce se intampla dupa a refuzat Steaua

Budescu are o oferta importanta de la Steaua Rosie Beldrag, insa asteapta alte variante de transfer.

Atacantul e dorit din nou in Asia, a anuntat agentul Bogdan Mara. Budescu sustine ca negocierile cu Steaua Rosie Belgrad sunt inca de actualitate si lasa de inteles ca sansele de a reveni in Romania sunt reduse.

"Am preferat sa nu mai merg in China decat sa merg si sa ne chinuim unii pe altii pe acolo. Cei de la Steaua Rosie au fost foarte seriosi, mi-au trimis contractul cu sumele pe care le-am convenit trecute acolo. M-au asigurat ca nu sunt probleme la ei la club. Vreau sa mai astept putin. Nu exclud posibilitatea de a ajunge acolo, a ramas sa mai discutam. E trecuta si prima de instalare in contract, sigur.

Am mai discutat si cu domnul Gigi Becali. I-am spus ca nu pot sa vin in conditiile propuse de el, era si acolo o prima de instalare, dar i-am zis ca mai discutam. Poate mai vreau sa stau putin in vacanta (rade) Am vorbit si cu Astra, dar pe hartie nu au pus nimic.

Sper ca zilele astea sa se rezolve situatia mea, sa nu mai stau sa astept. Saptamana asta sau urmatoarea, cel tarziu. M-am gandit si la echipa nationala, mi-as dori sa fiu si eu chemat, poate o sa merg undeva mai aproape sa fiu vazut si eu. Sumudica ma poate convinge si fara bani, data trecuta tot el m-a convins. Ne-am inteles foarte bine cu el, atat eu cat si colegii", a spus Budescu la Digisport.