Budescu a ridicat premiul pentru FUNDASUL DREAPTA al anului in Romania si i-a dat imediat replica lui Becali! Toata sala l-a aplaudat

Constantin Budescu a oferit faza serii la Gala Fotbalului Romanesc.

Budescu a fost declarat fotbalistul si mijlocasul anului, insa jucatorul Stelei a plecat acasa cu trei premii. Budescu a ridicat si premiul castigat de Romario Benzar, cel care a fost declarat fundasul dreapta al anului. Accidentat, fundasul nu a fost prezent la gala. Budescu a profitat de ocazie pentru a-i da o mica replica lui Gigi Becali, cel care l-a criticat pentru ca nu face faza defensiva.

"Va multumesc in numele lui Romario care a avut o problema si n-a putut ajunge in aceasta seara. Iata ca am ridicat eu premiul de cel mai bun fundas al anului, ca tot am fost criticat in ultima perioada ca nu stiu sa fac faza defensiva", a spus Budescu in apauzele celor din sala.

Ieri, Becali spunea ca Steaua nu depinde de Budescu.

"Budescu e un jucator foarte important, dar face ce vrea pe teren. El joaca numai ce vrea el. E cu doua taisuri... Eu sunt prieten cu el, avem o relatie speciala, asa e. El cand vrea, castiga un meci singur. As vrea sa aiba aceeasi atitudine tot timpul. Iar el nu are aceeasi atitudine tot timpul. Chiar cat de bun e Budescu, Steaua nu depinde de el. Avem un Tanase pe care-l vad tot in pozitia lui Budescu.

E posibil sa fie mai buna solutia cu Tanase in centru, in locul lui Budescu. Dar fiind Budescu asa valoros, joaca Tanase in stanga. Steaua nu depinde niciodata de niciun jucator. Budescu a fost concentrat la maximum, e un om de mare caracter si si-a dat seama ca echipa e intr-un moment greu", a spus Becali la PRO X.

Budescu a mai declarat ca este onorat sa plece acasa cu premiul pentru cel mai bun fotbalist al anului in Romania.

"Ma bucur ca am venit din nou aici si ca am fost premiat. Le multumesc tuturor celor care m-au votat si au avut incredere in mine. Ma simt foarte bine, este o onoare pentru mine, munca din fiecare zi s-a vazut si este foarte bine ca s-a intamplat acest lucru. Sper ca pe viitor sa fac acest lucru. Ma motiveaza aceste premii si in acelasi timp ma si onoreaza. E un premiu pe un an de zile si am muncit mult pentru el. Noi speram la titlul de campioana dar e devreme sa vorbim. Va fi acel play-off in care toate echipele intrate acolo vor avea sanse", a declarat Budescu.