Budescu a inceput sa rada cand a auzit dezvaluirile lui Becali: "Asa e patronul, spune TOT! Unde a fost, cu cine!" :))

Constatin Budescu a revenit la Steaua dupa dubla cu Kazahstan si a vorbit despre experienta de la echipa nationala.

"A fost foarte bine, cred ca s-a vazut o schimbare. M-am uitat pe ziare si am vazut ca atunci cand castigam, a fost adversarul slab, iar atunci cand pierdem, suntem noi slabi. Parca e toata lumea impotriva noastra. Au fost foarte multi jucatori, speram sa formam o echipa si sa ne calificam.



Contra a venit cu un nou suflu, s-a vazut o schimbare si lucrul acesta ne bucura iar jucatorii vin cu placere la echipa nationala" a spus Constantin Budescu la Digi Sport.

El a vorbit si despre situatia lui Denis Alibec, cel care ar putea sa plece in iarna de la Steaua: "Vom vedea, acum nu se poate intampla nimic, o sa vedem in iarna. Din pacate, Denis are probleme medicale, am avut si eu pubalgie si este foarte dificil sa joci cu aceasta problema. Din pacate nu am jucat foarte mult impreuna, cand juca el am fost eu accidentat. Imi pare foarte rau pentru Pintilii, este o accidentare destul de delicata" a mai spus Budescu.

Budescu a ras cand a fost intrebat despre situatia lui Catalin Golofca, acuzat de patronul Gigi Becali: "Nu am citit foarte multe, am inteles ca a fost in oras. Nu stiu, este treaba lui. Patronul a spus totul, cu cine a fost, ce a facut. Daca joaca bine, nu mai conteaza ce face"