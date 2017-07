Budescu a ajuns pe locul 4 in Liga 1 dupa debutul la Steaua! Topul celor mai buni marcatori

Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Constantin Budescu a reusit sa inscrie in chiar primul sau meci oficial pentru Steaua, 2-1 cu FC Voluntari, si a ajuns la 50 de reusite in Liga 1. Jucatorul de 28 de ani este astfel pe locul 4 intr-un clasament al celor mai buni marcatori in activitate din Liga 1.

„Ne asteptam la un meci greu, e bine ca am castigat, am avut ocaziile mai mari si meritam sa castigam chiar daca am inscris abia in ultimele minute. Si ei au avut insa ocazii, iar acest lucru putea sa ne coste. Important era insa sa marchez si sa luam cele trei puncte” a spus Budescu dupa partida cu Voluntari.

Topul celor mai buni marcatori in activitate in Liga 1:

Andrei Cristea - 85

Bojan Golubovic - 52

Ovidiu Herea - 52

Constantin Budescu - 50

Eric - 49

Denis Alibec - 47

Cristi Bud - 42

Thaer Bawab - 37

Marius Pena - 37

Attila Hadnagy - 36