Budescu a ajuns in cantonamentul Stelei. Primul lucru facut dupa ce a iesit pe teren la antrenament - VIDEO

Constantin Budescu a ajuns in cantonamentul nationalei si s-a alaturat lotului lui Nicolae Dica. Acesta a iesit la antrenament la prima sedinta de pregatire in rosu si albastru, iar primul lucru pe care l-a facut a fost sa se duca la fostii sai colegi de la Astra.

Budescu s-a salutat cu Morais, De Amorim si Enache, a stat putin de vorba cu ei, dupa care s-a salutat si cu ceilalti jucatori ai Stelei.

Surprinzator, Budescu nu a venit cu niciun kilogram in plus la reunire, acesta fiind amenintat de mai multe ori de Iordanescu ca va fi lasat in afara lotului de la Euro, de anul trecut, daca nu slabeste.