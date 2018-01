Breaking news: Iliev = Budescu + Alibec! Suma URIASA pe care o cere Astra pentru portarul pe care il viseaza Becali!

Becali e cheltuit 2,7 milioane de euro pentru cele mai importante doua transferuri pe care le-a facut de la Astra.

Va trebui sa scoata tot atat din buzunar daca il vrea si pe Iliev. Cel putin asta sustine presedintele clubului din Giurgiu, Dani Coman. Iliev e una dintre tintele Stelei dupa ce Nita a fost trimis la Sparta Praga. Ros-albastrii inca nu s-au interesat oficial in ce conditii pot sa-l ia pe bulgarul Astrei.

"Nu a sunat nimeni pentru Iliev si nici nu cred ca va suna. Nita merita sa plece la mai bine, la o echipa mare din strainatate. E un portar foarte bun, a avut o ascensiune foarte buna. Am vazut si pretul lui, doua milioane sau doua milioane si jumatate.

Atunci trebuie sa vorbim de iliev in alti termeni. Vorbim totusi de titularul Bulgariei. Daca Nita se vinde cu doua milioane si jumatate, inseamna ca Iliev ar trebui sa se vanda mai scump. Am citit ca au avut oferta pentru Vlad de 10 milioane de euro. Va spun eu ca-l duceau in brate daca aveau oferta asta. Si imbracat bine ca sa nu raceasca", a spus Dani Coman la PRO X.