Prima reactie a lui Becali dupa ce Steaua isi schimba DEFINITIV numele. Ce se va intampla peste 1 an cu clubul

Gigi Becali anunta ca in 24 de ore Steaua isi va schimba oficial numele.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Societatea comerciala isi va schimba numele, anunta Becali, pentru a evita orice probleme:

Finantatorul Stelei a declarat la Sport.ro in aceasta dimineata ca aceasta este ultima zi in care "Steaua" ramane cu acest nume:

"Asa e, de maine se va numi FCSB societatea. Steaua este tot Steaua, oricum, toata lumea ii va spune asa. Care e problema? Eu va spun inca ceva. In maximum un an, se va reveni, va promit. Am schimbat ca sa nu mai avem discutii si probleme.", a declarat Gigi Becali.

"Ce legatura are palmaresul cu identitatea noastra sportiva? Ce, noi nu am continuat cu echipa? Ce trebuie sa scrie pe un certificat, cum sa avem doar palmaresul din 2003? Ma oftic pentru ca sunt multi care vorbesc fara sa stie despre ce e vorba. Palmaresul nu-l poti da, nu-l poti vinde. Se transmite prin continuitate. Nu poti lua sau da bani pe palmares. La Otelul s-a vandut continuitatea, activitatea care era acolo, nu palmaresul. Rapid e numai unul, nu 17, cate fac ei acum. Istoria merge! Si Lacatus spune ca palmanresul e la CSA. Cum, ca i-am explicat ca unui copil? Palmaresul e la FCSB!", a explicat Becali.