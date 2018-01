Prima echipa importanta care DISPARE in 2018! Jucatorii au fost deja anuntati

Acum trei ani se bateau la titlu, azi se zbat in saracie!

ASA Tg. Mures are mari probleme financiare. Echipa a reusit sa incheie anul 2017, insa nu vede o continuare si in noul an. Conform Gazetei Sporturilor, jucatorii au fost anuntati de inchiderea clubului. Planul autoritatilor este de a inscrie o noua echipa in liga a 4-a din sezonul viitor.



Tg. Mures e pe 8 in B dupa 21 de etape, la 11 puncte de zona retrogradarii.