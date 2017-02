BREAKING NEWS: Marca si palmaresul Otelului s-au DAT cu 10 000 de euro, alaturi de tricourile lui Rapa si Evra

Otelul s-a dezmembrat! Fosta campioana si-a vandut pana si identitatea intr-o licitatie!

Marca si palmaresul au fost adjudecate pentru 10 000 de euro, 1000 peste pretul de pornire. Palmaresul format din peste 80 de cupe, inclusiv un titlu national si o Supercupa, ambele in 2011, lasa compania aflata in insolventa fara absolut nimic! In licitatie au mai fost cedate mai multe obiecte de colectie aflate in proprietatea clubului, caricaturi cu jucatorii si tricouri primite amintire din Champions League. Evra s-a dat cel mai bine, cu 200 de euro! Tricoul lui Rapa a costat doar 75!